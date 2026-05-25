T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/596 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/596 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Bursa İl, Nilüfer İlçe, ÖZLÜCE Mahalle/Köy, 4557 Ada, 15 Parsel, B Blok, Bodrum+Zemin+1.Kat. 1 Nolu Dubleks Mesken

Bilirkişi raporundan ; Parsele ait tapu kaydında Özlüce Mahallesi olarak belirtilmekte olup, Nilüfer Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemlerinden alınan verilere göre mahalle ismi 19 Mayıs olarak belirtilmektedir. Bu sebeple adres bilgisinde 19 Mayıs Mahallesi olarak belirtilecektir.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Nilüfer Batıkent Uygulama İmar Planı kapsamında, Ayrık Nizam, 2 Kat, Emsal: 0.40 Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 19 Mayıs* Mahallesi, Kasımpatı Sokak, B Blok, No:6B adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz İKİ bloklu ayrık nizam villa sitesi içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu Blok; Bodrum Kat, Zemin Kat ve 1 Normal Kat olmak üzere toplam 3 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. B Blok, 1 nolu bağımsız bölümün katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 234,51 m², katların toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 299,91 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 335,00 m² olarak hesaplanmıştır. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Villa nitelikli taşınmaz bodrum kat + zemin kat + 1 normal kattan oluşmaktadır. Bodrum kat depo alanı olarak kullanılmakta, zemin kat ve 1.normal kat içten merdivenli olarak mesken kısmı olarak kullanılmaktadır. Parselde 2 adet villa bulunmakta olup B blok parselin arka kısmındadır. Açık araç otoparkı bulunmakta olup parselde yüzme havuzu bulunmaktadır. Parselin yapı dışında kalan kısımlar bahçe alanı olarak kullanılmaktadır. Bodrum kata dışarıdan merdivenle ulaşılmakta ve depo alanıdır. Zemin katta; antre-hol, vestiyer odası, mutfak, salon, oda, duş, wc, katlar arası merdiven ve teras alanı mahalleri, 1. Katında ise; 3 adet oda, giysi odası, çamaşır odası, hol, banyo-wc, duş ve 2 adet balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri mermer kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup salon ve mutfak alanı tavan duvar birleşimlerinde alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş ve wc alanlarının zemin duvar kaplamaları mermer/seramik kaplama olup duşakabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri mermer kaplamadır. Taşınmazda asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın içinde bodrum katı depo, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Kasımpatı Sokağa cephe, Side Caddesine 70 m ve Barış Caddesine ise 250 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 14,90 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Taşınmazın Kıymeti: 32.000.000,00 TL ( Otuzikimilyon Türk Lirası)

Taşınmaz 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında olan yerlerden değildir.

Adresi : 19 Mayıs* Mahallesi, Kasımpatı Sokak, B Blok, No:6B Nilüfer / BURSA

Ana Taş. Yüzölçümü: 1.000 m2 ,Arsa Payı: 403/806, Kıymeti: 32.000.000,00 TL, KDV Oranı: %20

Hissesi : 1/1

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 21/01/2022, 3194 Sy Geçici 16. Madde gereğince kat mülkiyeti tesisi ve cins değişikliği işlemi yapılmıştır. 04/03/2022 tarih, 16398 yevmiye. Nilüfer Tapu Müdürlüğünce kat mülkiyeti ve cins değişikliği yapılmıştır beyanının cebri satışa ve tescile engel olmadığı bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:03

18/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

