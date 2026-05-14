T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/245 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/245 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Bu yazılanlar özet bilgilerdir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Konaklı Mahallesi, Köy İçi Mevki, 3041 nolu parselde, 372,00 m² tapu alanlı ve niteliği ‘’ AVLULU EV ‘’ vasıflı taşınmazın satışa konu hissesi Tam olup, Aşağıdaki bilgiler 04/09/2025 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen Bilirkişi Raporuna göre yazılmıştır.

Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Konaklı Mahallesi, 7.Sokak, No: Bila adresinde bulunmakta ve parsel içerisinde 3 katlı betonarme yapı ve hayan barınağı olarak kullanılan sundurma yapısı bulunmakta olup yapı dışında kalan kısım avlu alanı olarak kullanılmakta olup bu parsel 7. Sokağa cepheli durumdadır. Parsel içerisindeki taşınmazın yapı ruhsatının bulunmadığı belirlenmiştir. Keşif tarihinde taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tapu kaydında niteliği AVLULU EV olarak belirtilmiş olup fiili durumda parselde 3 katlı mesken olarak kullanılan yapı, sundurma yapısı ve yapı dışında kalan kısmın avlu olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Parsel içerisindeki yapı 7. sokağa cepheli olup, taşınmaza ulaşılan giriş kapısı yol alanına cephelidir. 3 katlı yapının bodrum katı depolama alanı, zemin katı dükkân alanı olup 1. Katta mesken olarak kullanılan alanlar bulunmaktadır. Bu yol üzerinden avlu alanına da ulaşılan araç girişine de uygun demir kapıda bulunmaktadır. Keşif tarihinde yerinde yapılan ölçümler ve TKGM verilerinden yapılan incelemede 3 katlı mesken nitelikli yapının toplam net kullanım alanı 330,43 m², taşınmazın toplam brüt kullanım alanı 380,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapıların ve avlu alanının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Taşınmazın bodrum katı depo alanı olarak kullanılmakta olup zeminleri beton yüzey olup avlu alanına bu kattan ulaşılmaktadır. Zemin katında dükkan alanı dükkan ve wc mahallerinden oluşmakta olup fiili durumda boş durumdadır. Dükkan alanları zeminleri beton yüzeydir. Cephesinde camlı pvc vitrin cam uygulaması bulunmaktadır. 1.katta mesken alanı bulunmakta olup bu kattaki mesken; salon, 3 oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, wc, duş ve balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, antre-hol, odalar ve mutfak zeminleri laminant parke kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, wc ve duş alanı zemin ve duvarları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Taşınmazda kazan ile ısıtılan panel radyatör uygulaması bulunmaktadır. Balkonda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Taşınmaz giriş kapısı çelik kapı olup iç kapıları ahşap panel kapıdır. Taşınmazın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalı olup çatısı teras çatıdır. Taşınmazın pencereleri camlı pvc profildir. Parsel içerisindeki tek katlı sundurma yapısı çelik karkas taşıyıcılı olup çatısı saç panel kaplamadır. Avlu alanına cepheli olup içerisinde hayvan barındırılmaktadır. Keşif tarihinde yerinde yapılan ölçümler ve TKGM verilerinden yapılan incelemede sundurma nitelikli yapının toplam net kullanım alanı 118,43 m², taşınmazın toplam brüt kullanım alanı 120,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Kıymeti : 9.300.000,00 TL (Rehin Bedeli: 5.600.000,00 TL) KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Konaklı Mahallesi, Köy İçi Mevki, 3047 nolu parselde, 350,00 m² tapu alanlı ve niteliği ‘’ AVLULU EV ‘’ vasıflı taşınmazın satışa konu hissesi Tam olup, Aşağıdaki bilgiler 04/09/2025 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen Bilirkişi Raporuna göre yazılmıştır.

Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Konaklı Mahallesi, 7.Sokak, No: Bila adresinde bulunmakta ve parsel içerisinde 2 katlı yapı ve hayan barınağı ile samanlık olarak kullanılan sundurma yapısı bulunmakta olup yapı dışında kalan kısım avlu alanı olarak kullanılmakta olup bu parsele borçluya ait olan 0 ada, 3041 parsel içerisinden ulaşılmaktadır. Parsel içerisindeki taşınmazın yapı ruhsatının bulunmadığı belirlenmiştir. Keşif tarihinde taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tapu kaydında niteliği AVLULU EV olarak belirtilmiş olup fiili durumda parselde 2 katlı mesken olarak kullanılan yapı, sundurma yapısı ve yapı dışında kalan kısmın avlu olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Parsel içerisindeki yapı 2 katlı olup çoban evi şeklinde kullanıldığı görülmüştür. Fiili durumda bakımsız durumdadır. Zemin katı depo alanı, 1 katı mesken olarak kullanılan alanlar bulunmaktadır. Keşif tarihinde yerinde yapılan ölçümler ve TKGM verilerinden yapılan incelemede 2 katlı mesken nitelikli yapının toplam net kullanım alanı 208,9 m², taşınmazın toplam brüt kullanım alanı 240,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapıların ve avlu alanının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Taşınmazın zemin katı depo alanı olarak kullanılmakta olup zeminleri beton yüzey olup avlu alanına bu kattan ulaşılmaktadır. 1.katta mesken alanı bulunmakta olup bu kattaki mesken; salon, 2 oda, antre-mutfak ve banyo-wc mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri pvc kaplama, antre-mutfak alanı zemini seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt-üst dolap arasında mermerit tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc alanı zemin ve duvarları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Taşınmaz giriş kapısı ve iç kapıları ahşap panel kapıdır. Taşınmazın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalı olup çatısı kiremit çatıdır. Parsel içerisindeki tek katlı sundurma yapısı çelik karkas taşıyıcılı olup çatısı saç panel kaplamadır. Avlu alanına cepheli olup içerisinde hayvan barındırılmaktadır. Keşif tarihinde yerinde yapılan ölçümler ve TKGM verilerinden yapılan incelemede sundurma nitelikli yapının toplam net kullanım alanı 29,43 m², taşınmazın toplam brüt kullanım alanı 31,00 m² olarak hesaplanmıştır. Parsel içerisindeki tek katlı sundurma yapısı çelik karkas taşıyıcılı olup çatısı saç panel kaplamadır. Avlu alanına cepheli olup samanlık olarak kullanılmaktadır. Keşif tarihinde yerinde yapılan ölçümler ve TKGM verilerinden yapılan incelemede sundurma nitelikli yapının toplam net kullanım alanı 77,43 m², taşınmazın toplam brüt kullanım alanı 79,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL (Rehin Bedeli: 3.450.000,00 TL) KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 12:30 Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 12:30 Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 12:30

07/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02468311