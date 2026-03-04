T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/48 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı: Bursa İli Nilüfer İlçesi Özlüce Mah. 2354 Ada 2 Nolu Parselde Kayıtlı B Blok 4.Kat 13 Nolu Bağ. Bölüm. No ile, 7100/970900 Arsa Payıyla, Konut Bağımsız Bölüm Niteliği ile, 2Adet 6, 4 Adet 7 Katlı Betonarme Bina Havuz ve Bahçesi Ana Taşınmaz Niteliği ile, 9.709,00 m2 Ana Taşınmaz yüzölçümü ile tam hisse Kat Mülkiyetli taşınmaz mal satılacaktır. Taşınmaza ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde, beyanlar hanesinde ....KM ne Çevrilmiştir, Yönetim Planı :25/04/2011,AT ....KM ne Çevrilmiştir;2 Adet İpotek Bilgisi, İİK 150/c Md. Gereği İpoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçilmiştir ve satışa arz şerhi bulunmaktadır. Taşınmazın İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 5 Kat Hmax=15,50 m, 5 Kat yapılaşma şartlarıyla Konut alanında kalmaktadır. Ruhsat ve Mimari Proje Bilgileri: Nilüfer Belediye Başkanlığı yazısına göre 19.04.2011 tarihli Yapı Ruhsatı mevcuttur. Mimari projesine göre net alanı 116 m²'dir. Arsa Rayiç Bedeli: Ana taşınmazın cepheli olduğu, Muammer Aksoy Caddesi'nin 2025 yılı arsa rayiç bedeli 4.313,67 TL/m2 Taşınmazın Konumu: Taşınmazın yer aldığı site, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak, Bursa şehir merkezi kabul olunan Heykel'in 15 km batısında, metro istasyonunun 550 m kuzeyinde, zmir Yolu Caddesinin 1.300 m kuzeyinde, Ana Arter nitelikli Muammer Aksoy Caddesi'ne cepheli konumdadır. Taşınmaz her türlü alt yapı ve belediye hizmetlerinden fiilen yararlanmakta olup fiili yerleşim alanı içinde kalmaktadır. Taşınmazın Özellikleri: Ana Taşınmaz:9.709,00 m² arsa üzerine inşaa edilen Gölpark 1 Sitesinde, 6 adet blok ve 121 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Site, Muammer Aksoy Caddesine cephelidir. Güvenlik, açık yüzme havuzu, açık otopark, çocuk oyun parkı mevcuttur. Blok asansörlüdür. Bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Taşınmazda kat mülkiyeti kurulmuştur. Bağımsız Bölüm: Bodrum kat, yüksek zemin kat ve 5 normal kattan müteşekkil, B.a. Karkas iskeletli B Blok'un 4.Katında yer alan 13 nolu dairedir.Güney ve Batı cephelidir. Dairede, antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve 3 adet balkon mevcuttur. Dairede dış kapı çelik kapı, iç kapılar amerikan, pencereler ısı cam, pvc doğramadır. Döşemeler oturma mahallerinde laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplıdır. Tavanlarda kartonpiyer tatbik olunmuştur. Mutfakta mermerit tezgah ve akrilik dolap, banyoda duşa kabin, klozet ve hilton tipi lavabo mevcuttur. Daire doğal gaz kombi sistem ısıtmalıdır. Daire alanı net alanı 116 m²'dir. Balkonlar dahil edildiğinde 144 m² olmaktadır. Taşınmazın adresi:29 Ekim Mah. Muammer Aksoy Cad. No.89 Gölpark 1 Sitesi B BlokD.13 Nilüfer/Bursa. Yukarıdaki bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır. Kıymeti : 5.850.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:42

02/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

