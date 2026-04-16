T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/817 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/817 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 167 ada, 6 nolu parselde, 5.080,02 m² tapu alanlı, 400 / 23091 arsa paylı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği KONUT olan, B Blok, 1. Kat, 9 nolu bağımsız bölümün tamamı Be*** HA****: Nu****** Kızına (Tesis Sebebi: Satış ve İpotek:15/05/2025) ait olduğu belirtilmektedir.

Satışa konu taşınmazBursa İli, Nilüfer İlçesi, Kızılcıklı (Tapu Kaydında Hasanağa) Mahallesi, Asena Sokak, Westion Sitesi, B Blok, No:7B, İç Kapı No:9 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz 3 bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Bodrum Kat, Zemin Kat ve 6 Normal Kat olmak üzere toplam 8 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. B Blok, 9 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; WEB tapu sisteminden elde edilen onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 83,66 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 111,36 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 124,00 m² olarak hesaplanmıştır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Web tapu arşivinden elde edilen onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, duş ve 3 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, antre-hol ve mutfak alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup salonda alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve duş alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Balkonlarda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı alüminyum profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz 3 bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup site çevresi peyzaj alanı, açık yüzme havuzu ve otopark alanı olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 5-7 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Asena ve Sahaf Sokağa cephe, Şehit Çavuş Erman Aydın Caddesine 60 ve Naim Süleymanoğlu bulvarına ise 950 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 21,70 km uzaklıkta bulunmaktadır. İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır Kıymeti: 6.000.000,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek ve icrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:45

07/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

