T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/65 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/65 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: Bursa İl, Kestel İlçe, Çataltepe Mahalle/Köy, Kestel Deresi Mevki, 315 Ada, 1 Parsel, 9.357,56 m2 yüzölçümü olan tarla vasıflı taşınmazın satışa konu hissesi Tam olup, Aşağıdaki bilgiler 19/02/2026 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen Bilirkişi Raporuna göre yazılmıştır.

Adresi: Çataltepe Mahallesi, Kestel Deresi Mevkii, 315 ada 1 parsel Kestel/BURSA

Taşınmazın Genel, Çevresel ve İç Mekan Özellikleri: Kestel Belediyesi mücavir alanı sınırları içinde yer almaktadır. Taşınmaz eğimli bir geometrik formda ve şekilsiz bir geometrik formdadır. Parsel üzerinde kısmen çalılık, kısmen orman ağaçları olup büyük bölümü işlenmemiş ham toprak vasfındadır. Taşınmaz kuzeyinden Çatatepe Caddesine, güneyinden kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.

Kıymeti : 10.000.000,00 TL KDV Oranı : %10

Bu yazılanlar özet bilgilerdir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:50 Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:50 Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:50

20/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02476246