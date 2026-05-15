T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/102 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/102 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mah., 7380 Ada, 6 Parsel nolu"1 Adet Kargir Ev ve Bahçesi" vasfındaki taşınmaz ihaleye çıkarılmıştır.

Binanın giriş kısmı parselin kuzeybatısı yönünde Nilüfer Caddesine cepheli olup üç katlı kargir yapının zemin kat 1. ve 2. Katı 113,40'ar m²'dir. Yapının toplam inşaat alanı 3x113,40=340,20 m²'dir. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup ana giriş kapısı demir doğramalı ve camlıdır. Binada doğalgaz tesisatı mevcut olup asansör bulunmamaktadır.

Halihazırda zemin katının ticari amaçlı normal katlarının mesken amaçlı kullanıldığı gözlemlenmiştir. Zemin katta yer alan dükkan tek hacimden müteşekkil olup yanında depo alanı da bulunmaktadır. Dükkanın giriş kapısı ve vitrini alüminyum doğramalı ve camlı, duvarları sıvalı ve boyalı, zemini seramik kaplıdır. Boş durumda olan depo alanının duvarları sıvalı ve boyalı, zemini laminant parke kaplı olup pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir.

Normal katlarında her katta tek daire bulunmakta olup teknik ve fiziki özellikleri birbirlerine benzer olduğundan dolayı borçlu tarafından kullanıldığı gözlemlenen 1.kattaki daire heyetimizce incelenmiştir. Daire antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan müteşekkildir. Taşınmazın giriş kapısı ahşap, duvarları sıvalı ve saten boyalı, mutfağın zemini seramik, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları ahşap panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah mermerdir. Islak hacimlerin (banyo, wc) zemini ve duvarları seramik kaplıdır. Taşınmazın ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. Binanın yanında çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli duvarları ve çatısı saç panel kaplı 54,85 m² alanlı depo alanı bulunmaktadır.

Adresi : Gümüştepe Mah., Nilüfer Cad., No:38 Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 482,22 m2

İmar Durumu :İmar durumu vardır, yapı ruhsat belgeleri bulunmamaktadır. Ayrıntılı bilgilere UYAP E-SATIŞ portaldan ulaşılabilir.

Kıymeti : 17.280.100,12 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İpotek şerhi mevcut olup terkin edilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 13:37

11/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

Basın No: ILN02469255