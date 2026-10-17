T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/340 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/340 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

1.1-Taşınmazın Tapu Kaydı: Osmangazi Tapu Müdürlüğü’nün taşınmaza ait tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6179 ada, 14 nolu parselde, 164,30 m² tapu alanlı, 137 / 848 paylı ve niteliği ‘’ Üç Katli Betonarme Apartman Ve İşyeri ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS KONUT olan, 1. ve Çatı Kat, 4 nolu bağımsız bölümün tamamı Hü***** G**: Ke*** Oğluna (Tesis Sebebi: Satış ve İpotek:06/03/2020) ait olduğu belirtilmektedir. Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; AT 3194 SY GEÇICI 16.MD GEREGINCE BAGIMSIZ BÖLÜM ILAVESI VE KAT MÜLKIYETI TESIS EDILMISTIR. Ve İhtiyati Haciz Şerhleri bulunmaktadır. ana gayrimenkulün elde edilen veriye göre Ruhsat Tarihi 20/03/2017 olduğu belirtilmiştir. Osmangazi Belediyesi E-Belediye sisteminden alınan; Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Akpınar Mahallesi, 4.Hakim Sokağın 2026 yılı arsa rayiç bedelinin 5.344,38 TL olduğu tespit edilmiştir.1.3-Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 4. Hakim Sokak, Ozan İş Merkezi, No:19, İç Kapı No: 4 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu blok nizam iş merkezi içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Bodrum Kat, Zemin Kat, 1 Normal Kat ve Çatı Katı olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.4 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve Web tapu arşivinden elde edilen onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 88,08 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (teras dahil) 95,58 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 109,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda İŞ YERİ olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Dosya içerisindeki verilerden elde edilen onaylı ruhsat projesi verisine göre Dubleks Konut nitelikli olup fiili durumda DUBLEKS İŞ YERİ/OFİS olarak kullanılan taşınmazın Giriş Katı; salon, oda, antre-hol, mutfak, katlar arası merdiven ve wc mahallerinden, Çatı Katı ise; 2 oda, hol, banyo-wc ve teras mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve oda kısımlarının ofis olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Ofis alanları ve antre-hol alanı zeminleri laminant parke kaplama, mutfak zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup bazı hacimlerde alçıpan asma tavan, bazı hacimlerde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve wc alanlarının zemin ve duvarları seramik kaplamadır. Teras alanında cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri kısmen sıva üzeri boyalı ve kısmen de kompozit kaplama yüzeylidir. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer/seramik kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör yoktur. Taşınmaz tek bloklu, 3 yola cephe bitişik nizam yapı olup taşınmazın bağımsız bölümlerinin iş yeri olarak kullanıldığı görülmüştür. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları ticari olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle bitişik nizam 3-5 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Abdulkadir Geylani Caddesine cephe, Mudanya Yoluna 120 m ve Hamitler Metro İstasyonuna ise 250 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 9,50 km uzaklıkta bulunmaktadır.1.4-Taşınmazın Kıymeti: Borçluya ait taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın keşif tarihi kıymeti aşağıdaki gibidir.6179 Ada; 14 Parsel; 4Nolu Bağımsız Bölümün Kıymeti; 6.540.000,00 TL ( Altımilyonbeşyüzkırkbin Türk Lirası )

Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Akpınar Mah. Osmangazi / BURSA Yüzölçümü : 164,30 m2 Arsa Payı : 137/848 Kıymeti :6.540.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:47 Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:47 Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:47

08/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02571642