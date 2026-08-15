T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/564 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/564 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

1.1-Taşınmazın Tapu Kaydı: Osmangazi Tapu Müdürlüğü’nün taşınmaza ait tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6067 ada, 3 nolu parselde, 406,61 m² tapu alanlı, 153 / 801 arsa paylı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DÜKKAN olan, 1. Bodrum Kat, 4 nolu bağımsız bölümün tamamı borçlu adına kayıtlıdır.(Tesis Sebebi: 6361 S.Y. Göre Devreden Adına Devir:03/01/2019) ait olduğu belirtilmektedir. Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün verilere göre; borçluya ait taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün elde edilen veriye göre Ruhsat Tarihi 27/11/2014 ve 15/10/2015 olduğu belirtilmiştir. Osmangazi Belediyesi E-Belediye sisteminden alınan; Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Akpınar Mahallesi, Hakimiyet Caddesinin 2026 yılı arsa rayiç bedelinin 6.871,29 TL olduğu tespit edilmiştir.1.3-Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, Hakimiyet Caddesi, No:95A adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Bodrum Kat, Zemin Kat ve 4 Normal Kat olmak üzere toplam 6 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.4 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve Web tapu arşivinden elde edilen onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 99,58 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 115,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Web tapu sisteminden elde edilen onaylı ruhsat projesi verisine göre Dükkan nitelikli taşınmaz dükkan alanı ve wc mahallerinden oluştuğu belirlenmiştir. Fiili durumda ise duvarlar örülerek içeride hacimler oluşturulduğu ve bu alanın ofis olarak kullanılmakta olduğu belirlenmiştir. Fiili durumda bağımsız bölüm; 4 ofis, mutfak, duş, wc ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmektedir. Hacimlerin zeminleri seramik kaplama duvarları dekoratif sıva üzeri boyalıdır. Balkonlarda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Taşınmazın cephesinde camlı vitrin cam uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı alüminyum kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta olup parsel içerisinde açık otopark alanı ve peyzaj alanı bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari alan, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikler ayrık nizam 4-6 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Hakimiyet Caddesine cephe, Hancı Caddesine 500 m ve Mudanya Yoluna ise 950 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 11,00 km uzaklıkta bulunmaktadır.1.4-Taşınmazın Kıymeti: Borçluya ait taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıdaki gibidir.6067 Ada; 3 Parsel; 4 Nolu Bağımsız Bölümün Kıymeti; 8.750.000,00 TL ( SekizmilyonyediyüzellibinTürk Lirası

Yüzölçümü : 406,61 m2 Arsa Payı : 153/801 Kıymeti : 8.750.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:08Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:08 Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02530463