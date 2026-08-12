T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/543 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara ve bilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/543 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, ÖZLÜCE Mahalle/Köy, 2286 Ada, 4 Parsel, C Blok 4 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE: Taşınmaz mimari projesine göre salon, mutfak,4 adet oda, banyo, duş, giyinme odası, 2 adet balkon ve antre-hol bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın yerinde yapılan incelemede mutfak ile bitişiğindeki oda bölümünün aradaki duvar kaldırılarak birleştirildiği tespit edilmiştir. Projesine göre 113,67 m² net alanlı olup 2 adet 7,23m² (4,69+2,54) alanlı balkon dahil 139 m² brüt yasal alana sahiptir. Taşınmaz doğu ve batı cephelidir. İç mekan özellikleri; Taşınmazın salon ve oda zeminleri laminant parke kaplı, mutfak ve hol zeminleri seramik kaplı, duvarlar ve tavanlar saten boyalıdır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap doğrama ve pencereleri PVC doğramadır. Islak hacimleri seramik kaplıdır. Isıtma sistemi doğalgaz yakıtlı kombidir. Fiili durumu konut olarak kullanılmaktadır. Kıymet takdirine itiraza ilişkin Bursa 7. İcra Hukuk Mahkemesinin 2026/219 esas sayılı dosyası ile dava açılmış mahkemece taşınmazın kıymetinin 7.500.000,00 TL olduğuna hükmedilmiştir. İlgili mahkemece tanzim edilen bilirkişi raporu satış ilanı ekindedir. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanı ve bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi, Satış İlanını ve eklerini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ilan olunur.

Adresi : Yüzüncüyıl Mahallesi, 517. Sokak, Beste Sitesi, C Blok, No: 13C/4 Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 3.437,1 m2

Arsa Payı : 400/14400

İmar Durumu : Bilirkişi raporuna göre:

İmar Durumu : Bilirkişi raporuna göre: 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Yeni Yerleşim Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam, konut alanında kalmaktadır. Maksimum Konut Sayısı:36, Kaks:1,25 yapılaşma şartına sahiptir.

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:22

07/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02528001