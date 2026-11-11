T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/231 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/231 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:

"Bu yazılanlar özet bilgidir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi -

Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur."

Özellikleri : Bursa ili Yıldırım ilçesi Sinandede mahallesi tapunun 4344 ada 20 parsel, A blok 7.kat 44 numaralı daire vasıflıM----- oğlu M----- E----- A-----'nun müşterek 1/1 hisse ile malik olduğu belirtilmiştir.

Sinandede sitesi içerisindeki A blok yapısının 3B sınıflı betonarme yapı olduğu yapıda 2 katlı kapalı otopark alanı bulunduğu 44 numaralı meskenin 3+1 kullanıma sahip 2 balkonlu temiz bakımlı mesken olduğu dış kapısının çelik kapı, iç kapıların ahşap amerikan kapı olduğu, mutfak, hol balkon zeminin seramik, salon ve odaların zemininin laminant parke kaplı olduğu mutfak tezgahı alt ve üstünde dolap bulunduğu görülmüş kullanılabilir/süpürülebilir net alanı 130,00 m² tespit edilmiştir. Site içerisinde güvenlik yürüyüş yolu sosyal donatı alanları bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu A blok 7.kat 44 numaralı mesken vasıflı taşınmaz lüks değildir.

.Ayrıntılar satış ilanında mevcut olup satışa iştirak edenlerin şartnameyi satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ve tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Adres : Sinandede Mahallesi Volkan Caddesi A Blok No:9A 7. Kat, D:44 Yıldırım/Bursa

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 11:44

04/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02590550