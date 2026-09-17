T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/500 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/500 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu kayıt örneğine göre dava konusu taşınmaz Bursa İli Yıldırım İlçesi Anadolu mahallesi 2091 ada 4 parsel sayılı 323,80 m2 yüz ölçüme sahip “4 katlı kargir bina” vasıflı taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Kıymet takdirine konu taşınmaz Bursa ili Yıldırım ilçesi Anadolu mahallesi Atıcılar caddesi Yıldırım/Bursa adresindedir. Taşınmazın bulunduğu parsel Atıcılar caddesine ve 2.Sevinç sokağa cepheli olup halihazırda parselde bodrum kat+zemin kat+2 normal kattan meydana gelen toplam 4 katlı 3B sınıflı bitişik nizam betonarme karkas yapı bulunduğu ve yapıda asansör olmadığı görülmüş yapının mesken amaçlı olarak kullanılmadığı tamamının ticari işletme yapısı olduğu bodrum katta üretim alanı olduğu, zemin katta üretim alanı ofis bölümleri, tuvalet, depo bölümlerinden meydana geldiği zemin katla 1.kat arasında asma kat bulunduğu bu alanın mutfak ve 2 ofis bölümünden oluştuğu, asma kattan 1.kata çıkıldığı 1.katta üretim ve tuvalet bölümü bulunduğu, 2 katta depo, tuvalet ve 2 ofis bölümü olduğu, 3.katın teras olduğu tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu 3B sınıflı betonarme karkas yapının taban alanı 262,00 m² vetoplam inşaat alanının 1100,00 m² olduğu hesaplanmış taşınmazın 1996 yılında yapıldığı belirtildiğinden dava tarihi itibari ile 29 yıllık olduğundan yapının yıpranma payı % 25 olarak belirlenmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmazın konumunda genellikle 3-4-5 katlı bitişik nizam yapılaşma olduğu görülmüş okul, market, park alanı, eczane, sağlık ocağı, durak, cami gibi tesislere yakın olduğu taşınmaza ulaşımın kolay olduğu, özel araç toplu tasıma ile ulaşım sağlandığı, belediye hizmetlerinden faydalandığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 24.081.400,00 TL KDV Oranı : %20

Bu yazılanlar özet bilgilerdir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:55 Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:55 Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:55

10/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02549428