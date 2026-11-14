T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/537 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/537 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satışa konu taşınmaz Taşınmaza a Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 402 ada, 20 nolu parselde, 358,87 m² tapu alanlı, 5080 / 35887 arsa paylı ve niteliği ‘’4 katlı betonarme apartman ve arsası‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği Dubleks Mesken olan, 2 ve çatı Kat, 9 nolu bağımsız bölümün tamamı (1/1) hisse oranı ile Er***Ak****adına, 19/11/2019 tarih, 57999 yevmiye ile satış ve ipotek işleminden tescil edilmiştir.

Taşınmaz tapu kaydında; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 1211. Sokak, Sönmez Apt.,No:4-6, İç Kapı No:9 adresinde yer almaktadır. Taşınmaz parseli sokağa kuzeydoğudan cephelidir. Taşınmazın yakın çevresinde Demirtaş Mezarlığı, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Pazar alanı, Demirtaş Barbaros meydanı, Demirtaş Kültür Merkezi gibi bilenen noktalar yer almaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmakta olup ulaşımı özel ve toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Ana gayrimenkul, 358,87 m2 yüzölçümüne sahip 402 ada 20 parsel üzerinde Bitişik nizamda, 3/B yapı sınıfında, betonarme karkas sistemde, tek blok olarak planlanmış ve inşa edilmiştir. Bila onaylı mimari projesine göre kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu ana bina Bodrum+Zemin+2 Normal+ Çatı katından oluşmakta olup bina girişi bodrum kattan ve kuzeydoğu cepheden sağlanmaktadır. Bina dâhilinde asansör bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz; 2 ve çatı kat 9 bağımsız bölüm numaralı dubleks meskendir. Mesken onaylı mimari projesine göre;2 kat; antre, salon, mutfak, oda, banyo, merdiven alanı ve balkon hacminden oluşmakta olup, net 70 m2, brüt 75 m2, çatı katı;2 oda, hol, banyo, wc ve iki adet teras alanından oluşmakta olup net; 50m2, brüt 55m2, dubleks mesken toplam net 120 m2, brüt 130 m2 kullanım alanına sahiptir. Meskenin girişinde çelik kapı mevcut olup antre, hol, oda ve salon zeminleri parke kaplı, duvarları yağlı boyalıdır. mutfak zeminleri seramik döşeli duvarları yağlı boyalıdır. Mutfak bölümünde lake mutfak dolabı ve granit mutfak tezgahı bulunmaktadır. Islak hacimlerde zeminler seramik, duvarlar fayans kaplamadır. Meskenin iç kapıları ahşap, pencereleri PVC doğrama ve çift camlıdır. Meskende ısınma doğalgaz/kombi sistem ile sağlanmaktadır. Bina söve üzeri dış cephe boyalıdır. Binanın giriş kapısı demir doğrama olup camlıdır. Binada asansör bulunmakta olup taşınmazın ısınma sistemi doğal gaz yakıtlı kombi kalorifer sistemdir. İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır Kıymeti: 4.750.000,00 TL KDV Oranı: %1 Kaydındaki Şerhler: Banka Lehine 1. Derece ipotek, kamu haczi ve icrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 12:00

05/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02595196