T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/118 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/118 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, ALTINOVA Mahalle/Köy, 6536 Ada, 1 Parsel, 8. Kat, 32 Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmaza ait özet bilgiler aşağıda verilmiştir. UYAPE-Satış Portalında bilirkişi raporu, satış şartnamesi ve satış ilanı yayınlanmaktadır. Katılımcılar detaylı bilgiye E-Satış Portalından ulaşabilirler. Katılımcılar Satış Şartnamesi ve Satış İlanında yazılı tüm şartları kabul etmiş sayılırlar. İhaleye katılımdan önce detaylı olarak ihale bilgilerini kontrol etmek önem taşımaktadır. Aşağıda yazılı bilgiler mübrez bilirkişi raporundan alınmıştır.

Mübrez bilirkişi raporuna göre : Tapu kaydı Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Altınova Mah., 6536 Ada, 1 Parsel nolu 2.319,14 m² yüzölçümlü “Arsa” vasfındaki taşınmaz, kat irtifakı kurulmuş olan, 173/6322 arsa paylı, 8.Kat, 32 Nolu Bağ. Bölümün (Ofis). Taşınmaz açık ve kapalı otoparkı ile güvenlik hizmeti mevcut çevre düzenlemesi ve peyzajı tamamlanmış iş merkezi olarak inşa edilmiş ayrık nizam tek bloktan oluşan bir binada yer almaktadır. Bina bodrum+zemin+10 normal+çatı kat olmak üzere toplam 12 katlı betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Yapının bodrum katında kapalı otopark; zemin katında ticari amaçlı dükkanlar ile iş merkezi giriş kısmı; 10 normal katlarında büro ve ofis bölümleri mevcuttur. Toplam iki asansörü bulunan taşınmazın dış cephe duvar yüzeyleri silikon cam giydirme cepheli binanın köşeleri alüminyum kompozit panel kaplı, ana giriş kapısı otomatik cam kapılı, merdiven holü zemini granit mermer kaplı olup çatısı terastır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmazın içine girilmiş olup halihazırda büro/ofis olarak ticari amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Taşınmazın ön cephesi batı yönünde ana giriş kapısının sağ üst kısmında yer almaktadır. Ofis mimari projesine göre tek hacim, mutfak ve wc kısmından oluşmakta olup fiiliyatta komşu 8. Kat 31 Nolu Bağ Bölüm ile ayıran duvarın kaldırıldığı ve ofislerin birlikte kullanıldığı gözlemlenmiştir. Taşınmazın giriş kapısı ahşap görünümlü panel, iç cephe duvar yüzeyleri alçı sıvalı ve saten boyalı bir kısmı dekoratif ahşap kaplamalı, zemini granit kaplı olup asma tavanında dekoratif gizli led aydınlatmalı alçıpan havuzları mevcuttur. Silikon cam giydirme cephe ile panaromik bir görünüme sahiptir. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Islak hacmin (wc) zemini ve duvarları seramik kaplı olup asma klozet ve dolabı bulunmaktadır. Taşınmazda merkezi yangın uyarıcı, spring ve havalandırma sistemleri mevcut olup ısıtma-soğutma split klima ile sağlanmaktadır. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; Osmangazi Belediye Başkanlığı yazı ekinde yer alan onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 87,35 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 100,45 m² olarak hesaplanmıştır. Genellikle ticari amaçlı kullanılan ayrık nizam 8-10 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde 518. Sokağa cephe, İstanbul Caddesine 180 m, 11 Eylül Bulvarına 1,72 km mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 6,25 km uzaklıkta bulunmaktadır. Borçluya ait taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları, yapı şekli, yapı malzemesi, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyetleri, yapılaşma durumu, yıpranma payı, ulaşım kolaylığı ve çevre düzenlemesi ile nitelik ve nicelikleri de dikkate alınarak bugünkü piyasa ofis alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıda belirtilmektedir. Altınova Mahallesi 6536 Ada, 1 No’lu parsel: Borçlunun beherinin taşınmaz üzerindeki hisseleri 1/1’er oranındadır.8.Kat 32 No’lu Bağımsız Bölüm (Ofis)=7.200.000,00 TL(Yalnız; Yedi Milyon İki Yüz Bin Türk Lirasıdır.)

Adresi : Altınova Mah., 518. Sok. No:1/A Sama Buttim İş Merkezi K:8, D:32,Osmangazi / BURSA

Arsa Payı : 173/6322 İmar Durumu: Osmangazi Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün E-90001332-622.02-353044 sayılı yazı ve ekleri incelendiğinde; Kıymet takdirine konu Altınova Mahallesi, 6536 Ada 1 Parsel ile ilgili; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;1/1000 Ölçekli Yalova Yolu Uygulama İmar Planı kapsamında, plan üzerindeki çekme mesafeleri dahilinde, E:1.50 yapılaşma koşullu Ticaret Alanında kalmakta olduğu, yapılan arşiv araştırması sonucunda taşınmaza ait 28.06.2012 tarih ve 519 sayılı yapı ruhsatı ile 31.07.2015 tarih ve 354 sayılı yapı kullanma izni bulunduğu, Kentsel Tasarım Müdürlüğünce; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı ya da Riskli Alan olarak ilan edilen bölgede bulunmamakta olduğu, ayrıca söz konusu yapı, riskli yapı ilan edilerek yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında imal edilmediği bildirilmiştir.

Kıymeti : 7.200.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan : Yönetim Planı : 15/07/2013 - 31/07/2013 - tarih,25177 yevmiye. - 15/12/2016 tarih ve 53388 yevmiye numarası ile banka lehine tesis edilen FBK süreli ipotek var. İpotek tescil aşamasında terkin edilerek alıcıya ipotek şerhsiz olarak tescil edilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:52

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 14:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 14:52

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 14:52

24/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

