T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/1127 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1127 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli Nilüfer İlçesi İhsaniye Mah. 2154 Ada 10 Nolu Parselde, D1-D2-D3 Blok 1.Kat 2 Bağ. Bölüm No ile, 9/2400 Arsa Payıyla, mesken Bağımsız Bölüm niteliği ile, 19.164,34 m2 alanda, Betonarme 2 adet 3 Katlı, 4 adet 2 Katlı, 8 adet 9 Katlı Bina ana taşınmaz niteliği ile, 9/2400arsa payıyla, Tam hissede borçlu A* S* A* H* L* Ş* adına Kat Mülkiyetli olarak kayıtlıdır. Taşınmazın adresi: İhsaniye Mah. Barbaros Cad. No. 50/E Kristal Park Sitesi 5.Blok D.513 Nilüfer/Bursa Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak, Bursa şehir merkezi kabul olunan Heykel'in 8 km kuzey batısında, metro istasyonunun 100 m kuzeyinde,İzmir Yolu Caddesi, Barbaros Caddesi ve Kültür Caddesi'ne cepheli konumdaki, Kristal Park Sitesi içinde yer almaktadır. Siteye giriş Barbaros Caddesi üzerindendir. Site girişinde güvenlik mevcut olup site bahçesi fevkalede bakımlı bir peyzaja sahiptir. Sitede müşterek kapalı havuz, kapalı otopark, açık süs havuzu, fitness salonu, sauna ve lokal binası mevcuttur. Taşınmaz her türlü alt yapı ve belediye hizmetlerinden fiilen yararlanmakta olup fiili yerleşim ve ticaret alanı içinde kalmaktadır. Site içbahçesinde konutlar, site dış cephe zemin katlarda ise dükkanlar mevcuttur. Site girişinde güvenlik mevcut olup site bahçesi fevkalede bakımlı bir peyzaja sahiptir. Sitede müşterek kapalı havuz, kapalı otopark, açık süs havuzu, fitness salonu, sauna ve lokal binası mevcuttur. Blok asansörlüdür. Blok merdivenleri mermer kaplamalıdır. Taşınmaz kat mülkiyetlidir. Satışa konu taşınmaz, bodrum kat, zemin kat, 7 adet normal kattan müteşekkil B.a. Karkas iskeletli 5.Blok'un1.Katında yer alan 513 nolu dairedir. Daire, antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, tuvalet ve 2 adet balkondan müteşekkildir. Dış kapı çelik kapı, iç kapılar amerikan, pencereler ısıcam pvc doğramadır. Döşemeler oturma mahallerinde laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplıdır. Duvarlar saten boya ıslak hacimlerde seramik kaplıdır. Mutfakta iki duvarı dönen çimstone tezgah ve akrilik dolap, banyoda duşa kabin, kurna, klozet ve hilton tipi lavabo mevcuttur. Tavanlarda kartonpiyer tatbik olunmuştur. Isınma doğalgazlı merkezi sistemdir. Daire net 143,41 m2 alanındadır. Yapı yıpranma payını % 20 olarak belirlemekteyiz. İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır Kıymeti: 11.000.000,00 TL KDV Oranı: %1 Kaydındaki Şerhler: Banka lehine 1 ve 2 derece ipotek 150/c şerhi ve icrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:25



08/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

