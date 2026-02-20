T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/932 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/932 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, YUNUSELİ Mahalle/Köy, 8983 Ada, 10 Parsel, Kıymet Takdirine konu taşınmaz, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak, Bursa şehir merkezi kabul olunan Heykel'in 10 km kuzey batısında, Mudanya Sanayi Caddesi ve metro istasyonunun 3,5 km kuzey doğusunda, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı?nın 1.200 m kuzeyinde, Hamitler Mezarlığının 900 m doğusunda, tali nitelikli Cemil Meriç Sokağa cepheli konumdadır. Ektekiuydu görüntüsünde parselin konumu görülmektedir. Parselin her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden fiilen yararlandığı ve fiili yerleşim alanı içinde kaldığı tespit olunmuştur. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp boş durumdadır. Ekteki fotoğraflarda taşınmazın halihazır durumu görülmektedir.

Adresi : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mah 8983 Ada,10 Parsel Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü : 260,74 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmaz 1/1000 Ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam 2 Kat Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.214.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Haciz ve ipotek şerhleri bulunmakta olup şerhler terkin edilerek tescil yapılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 10:04

16/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

