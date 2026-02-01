T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/1149 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1149 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Bursa İli Osmangazi İlçesi Demirtaş Mah. 423 Ada 12 Parsel C Blok 2+Çatı Kat 5 Nolu Bağ Bölüm nolu 1.117,83 m² yüzölçümlü “4 Adet 4 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası” vasfındaki taşınmazda yer alan, kıymet takdirinin yapılması istenilen, kat mülkiyetine çevrilmiş olan, 2016/37261 arsa paylı, C Blok 2+Çatı Kat, 5 Nolu Bağ. Bölümün (Dubleks Konut).imar ve Ruhsat Durumu Osmangazi Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.11.2025 tarih veE-90001332-622.02-396719 sayılı yazısında; Kıymet takdirine konu Demirtaş Mah. 423 Ada 12 Parselle ilgili; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; taşınmazın1/1000 Ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında bitişik nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut alanında kalmakta olduğu, yapılan arşiv araştırması sonucunda 02.03.2016 tarih ve 356 sayılı ilk yapı ruhsatı ile 26.11.2018 tarih ve 996 sayılı yapı kullanma izni bulunduğu, Kentsel Tasarım Müdürlüğünce; taşınmazın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı ya da Riskli Alan olarak ilan edilen bölgede bulunmadığı, Riskli Yapı ilan edilerek yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında olmadığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünce; ana gayrimenkulün cepheli olduğu Demirtaş Cumhuriyet (Mahalli) Mahallesi, 1228. Sokağın 2025 yılı arsa rayiç bedelinin 1.654,20 TL olduğu tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu borçluya ait taşınmaz A, B, C ve D bloktan oluşan bitişik nizam inşa edilmiş kapalı otoparkı mevcut olan bir sitenin C Bloğunda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup bodrum+zemin+2 normal+çatı kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum, zemin ve normal katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmamaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantolamalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup giriş kapısı demir doğramalı ve camlıdır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı gözlemlenmiştir. Taşınmaz bina girişinin sol ön kısmında yer almakta olup 1228. Sokağa cephelidir. Dubleks dairenin mimari projesine göre giriş katı hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan; çatı katı hol, 3 oda, banyo ve 2 terastan müteşekkildir. Dubleks dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, hol ve mutfağın zemini seramik, salon ve odaların zemini laminant parke kaplı olup salonun tavanında alçıpan havuz detayları bulunmaktadır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah granit mermerdir. Islak hacimlerin (Banyo, wc) zemini ve duvarları seramik kaplı olup banyoda dolap, klozet ve duşkabin bulunmaktadır. Taşınmazın çatı katına holde yer alan basamakları ahşap kaplı merdiven ile ulaşılmaktadır. Dubleks dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; Osmangazi Belediye Başkanlığı yazı ekinde yer alan onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 134,50 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 195,42 m² olarak hesaplanmıştır. Genellikle mesken amaçlı kullanılan bitişik nizam 3-4 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde 1228.Sokağa cephe, Çevre Yolu Caddesine 195 m ve Demirtaş Yolu Caddesine ise 685 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 9,53 km uzaklıkta bulunmaktadır. Borçluya ait taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları, yapı şekli, yapı malzemesi, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyetleri, yapılaşma durumu, yıpranma payı, ulaşım kolaylığı ve çevre düzenlemesi ile nitelik ve nicelikleri de dikkate alınarak bugünkü piyasa daire alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıda belirtilmektedir. C Blok 2+ÇatıKat, 5 No’lu Bağımsız Bölüm (Dubleks Konut) = 4.500.000,00 TL Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu : Beyan; Yönetim Planı : 03/08/2016 Beyan; ....KM ne Çevrilmiştir. Beyan; AT ....KM ne Çevrilmiştir. açıklamaları bulunmaktadır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Yüzölçümü : 1.117,83 m2 Arsa Payı : 2016/37261 Kıymeti : 4.500.000,00 TL KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 29/01/2026

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 13:39 Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:39 Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 13:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02392367