T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/737 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/737 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Gürsu İlçesi, Dışkayaköyü Mah.2.133,50 m² tapu alanlı, 686 / 3497 arsa paylı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği İŞ YERİ olan, 2. Kat, 20 nolu bağımsız bölüm olup üçüncü şahıs adına tam hisse kayıtlıdır. Mahalli Durumu: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Gürsu İlçesi, İpekyolu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Esinti AVM, No:4, İç Kapı No: Bila adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam yapı içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu yapı; Zemin Kat, 1 Normal Kat ve Çatı Katı olmak üzere toplam 3 katlı B.A. karkas İş Yeri(mini AVM) nitelikte yapılmıştır. 20 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve onaylı ruhsat projesinden alınan veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam yaklaşık net kullanım alanı 327,41 m², katların toplam yaklaşık faydalı kullanım alanı (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 376,56 m² ve katlarının toplam yaklaşık bürüt kullanım alanı 392,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmamakta olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz bölgede bulunan iş merkezinin (iş merkezinin zemin katları market, eczane, terzi vb işletmeler bulunmakta) 2. Katında bulunmakta olup kafe olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Alanın ön cephesinde ortak kullanım teras alanı da fiili durumda dükkân alanı kullanıcısı tarafından kullanıldığı ve kullanım alanı arttırıldığı belirlenmiş olup değerleme onaylı ruhsat proje üzerindeki verilere göre yapılacaktır. Taşınmaz kafe alanı ve teras mahallerinden oluşmakta olup taşınmazın zeminleri seramik kaplama duvarlar sıva üzeri boyalı olup tavanlarda asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Cephelerinde camlı alüminyum vitrin cam uygulaması bulunmaktadır. Teras alanı üstü kapatılarak kullanılmaktadır. İş merkezinde asansör bulunmakta olup katlara çıkış merdivenleri mermer kaplamadır. Katlarda bay/bayan wc hacimleri de bulunmaktadır. Ana taşınmazın cepheleri kısmen boyalı yüzey kısmen kompozit kaplamadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları ticari alan olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam yüksek katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarına cephe, Yavuz Sultan Selim Bulvarına 75 m ve Eğitim Tesisine ise 350 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 19,00 km uzaklıkta bulunmaktadır. İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 8.624.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek ve icrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 12:30

21/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02387233