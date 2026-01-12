T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/1081 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1081 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Taşınmaza Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 658 ada, 3 nolu parselde, 897,00 m² tapu alanlı, 5 / 36 arsa paylı ve niteliği ‘’ 1 ADET BODRUM DAHİL 5 KATLI BETONARME KARKAS BİNA VE ARSASI ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS MESKEN olan, 2. Ve Çatı Kat, 6 nolu bağımsız bölümün tamamı Re*** TA***: Ni**** Oğluna ait (Tesis Sebebi: Satış ve ipotek : 21/11/2014) olduğu belirtilmektedir.

Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın Giriş Katı; salon, 3 oda, antre-hol, mutfak, banyo-wc, wc katlar arası merdiven ve 2 balkon mahallerinden, Çatı katı ise; 2 oda, hol-mutfak nişi, banyo-wc ve teras mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır.Mutfakta ve çatı katındaki mutfak nişinde alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc lerin ve wc alanlarının zemin ve duvarları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Balkonlarda cam balkon ve pvc kapama uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar demir profil olup asansör bulunmaktadır. Onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 163,84 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 186,26 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 211,00 m² olarak hesaplanmıştır. Çatı katında onaylı ruhsat projesi dışında çatı alanının kaldırılarak teras alanın oluşturulduğu ve bu alanında yaklaşık 37,00 m2 olduğu hesaplanmıştır. Bağımsız bölümün bulunduğu bina; Zemin Kat ve 5 Normal Kat olmak üzere toplam 6 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta olup parsel içerisinde açık otopark alanı ve peyzaj alanı bulunmaktadır.

Taşınmazın bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, dikkate alınarak 658 Ada; 3 Parsel; 6 Nolu Bağ. Böl. 8.500.000,00-TL olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Kültür Mah.Aktürk Sk, Cengiz-9 Apt., No:10, Daire:6 Nilüfer/Bursa

İmar Durumu :Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 658 ada, 3 nolu parselde, 1 / 1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında, Ayrık Nizam, 8 Kat,Emsal:1.00, Bina Yüksekliği: 24.50, Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 8.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz kaydında Beyan; Yönetim Planı:06/10/2006, Beyan; Taşınamaz KM ne çevrilmiştir. Beyan şerhi ve icra haciz şerhleri vardı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 13:44

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 13:44

Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:44

02/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

