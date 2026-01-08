T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/364 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/364 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

İmar Durumu: Nilüfer Belediyesi İmar Biriminden edinilen bilgiye göre; taşınmazın konumlu olduğu parsel, 14.03.2005 tarih 146 sayılı1/1000 Ölçekli, Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam, Hmax:24.50 m, Taks:0.40 - Kaks:1.00 "Konut Alanı" olarak ayrılan bölgede kalmaktadır. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir. Yapı Ruhsatı – Yeni Yapı :16.06.2005 tarih 350/03 belge nolu– Tadilat :17.02.2006 tarih 384/03 belge nolu – yol kotu altı; 1kat, yol kotu üstü 5 kat, betonarme tarzda, 3B yapı sınıfında, Toplam İnşaat Alanı:1033m²,5 adet bağımsız bölüm için düzenlenmiştir. Yapı Kullanma İzin Belgesi : 27.09.2006 tarih 95/12 belge nolu– yol kotu altı; 1kat, yol kotu üstü 5 kat, betonarme tarzda, 3B yapı sınıfında, Toplam İnşaat Alanı:1033m²,5 adet bağımsız bölüm için düzenlenmiştir. Mimari Proje: TKGM, web tapu sisteminde ve Nilüfer Belediyesinde 17.02.2006 tarih 384/03sayılı ana taşınmaza ait kat irtifakına esas mimari projesi incelenmiştir. Taşınmazın katı, kattaki konumu ve alanı açısından her iki proje birbiri ile uyumludur. Dosyaya esas taşınmaz, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, tapu kayıtlarında Beşevler yerleşimde Kültür Mahallesi, Güzel Sokak, Meskon Apatmanı, No:12/5 posta adresinde yer almaktadır. Taşınmazın Güzel Sokaka kuzeyinden, Derya Sokaka güneyinden cepheli konumdadır. Bölge konut mıntıkası şeklinde teşekkül göstermektedir. Yakın çevresinde Ahıska Caddesi, Bilginler Caddesi ve benzer yapılar yer almaktadır. Özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları kolaydır. Adresi: Kültür Mahallesi, Güzel Sokak, Meskon Apatmanı, No:12/5 Nilüfer/ Bursa Bağımsız Bölüm Özellikleri; •Taşınmaz mimariprojesine göre; 136 (95,53+40,47) m² net alanlı ve 17,77 (1,98+6,8+8,99) m² alanlı 3 adet balkon 177 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın yerinde yapılan incelemede, çatı katında çatı piyesi açılarak yaklaşık 25 m² kapalı alanın taşınmaza dahil edildiği tespit edilmiştir. Taşınmaz mevcutta 202 m² kapalı alanlıdır.• Taşınmaz mimari projesine göre 4. katı salon, mutfak, 3 adet oda, 3 adet balkon, duş, wc ve antre-hol; çatı katı 2 oda, depo, banyo ve hol bölümlerinden oluşmaktadır. •Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel ahşap ve pencereleri PVC doğramadır. • Salon ve oda zeminleri laminant parke, mutfak ve hol zeminleri seramik kaplı, duvarlar saten boyalı ve tavanlar kartonpiyer+plastik boyalıdır. Islak hacimleri seramik kaplıdır.• Taşınmaz iç mekan olarak bakımlı durumdadır.• Taşınmaz keşif anında doludur.• Fiili durumu mesken olarak kullanılmaktadır. Kıymet takdiri yapılacak bu gayrimenkulün arsasının alanı, geometrik şekli, topografik durumu, bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, ana cadde ve çarşı pazar ile olan irtibatı, konfor dereceleri, yüzölçümleri, çevredeki diğer gayrimenkullerin hâlihazır değerleri getirebilecekleri kira miktarları, bulunduğu muhite göre alıcı bulup bulamayacağı, bulursa bile nispet derecesi gibi kıymet yükseltici ve kıymet düşürücü müspet menfi tüm faktörler göz önünde bulundurularak; Bursa İli,Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi hudutları dâhilinde yer alan 698 ada 2parsel üzerinde yer alan yapı dahilinde, 4. ve çatı kat, 5 bağımsız bölüm numaralı mesken vasıflı taşınmazın mevcut alan ve mevcut durumuna göre arsa payı ile birlikte taşınmazın tamamının değeri 6.500.000.-TL (Altımilyonbeşyüzbin Türk lirası) olarak tespit ve takdir edilmiştir. Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu : Yönetim Planı: 22/03/2006, 17/11/2006 KM çevrilmiştir, beyanları mevcuttur Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Adresi : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi,698 Ada 2 Parselde Kayıtlı, 4. Ve Çatı Kat, 5 Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken. Nilüfer / BURSA Yüzölçümü : 202 m2 Arsa Payı : 137/597 Kıymeti : 6.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:29 Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:29Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:29

05/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02376947