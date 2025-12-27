T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1022 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Gürsu İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 338 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet Takdirine konu taşınmaz, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak Ankara Yolu Caddesi'nin ve metro istasyonu'nun 2.500 m kuzeyinde, Gürsu İlçe Merkezinin 600 m kuzeyinde, Deniz Sokak ve Zafer Caddesi'ne cepheli konumdadır. Ekli parsel sorgu uydu görüntüsünde parselin konumu görülmektedir. Ana Taşınmaz : Parsel üzerinde tek blok inşa olunmuştur, blok zemin kat, 3 adet normal kat ve çatı katından müteşekkil B.a. Karkas iskeletli bir yapıdır, zemin kat ticari, diğer katlar konut amaçlıdır, blok asansörsüzdür, merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplamalı, korkulukları alüminyum profildir, yapı yıpranma payını %25 olarak tespit edilmiştir. Dairenin Özellikleri: Taşınmaz, bloğun 1.katında yer alan 2 nolu dairedir, daire, antre, salon, 3 oda, banyo, mutfak, tuvalet ve 2 adet balkondan müteşekkildir, dış kapı çelik, iç kapılar amerikan, pencereler pvc doğramadır, döşemeler laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplıdır, tavanlarda kartonpiyer, salonda asma tavan ve ışık havuzu tatbik olunmuştur, mutfakta mermerit tezgah ve akrilik dolap mevcuttur, banyoda duşa kabin, klozet ve ayaklı lavabo mevcuttur, ön balkon cam balkon şeklindedir, ısınma doğalgaz kombi sistemdir, taşınmazın 29.09.1997 tarih ve 124 nolu Yapı Ruhsatı mevcuttur. Taşınmazın mimari projesindeki net alanı 112,20 m2, tapu kaydında ana taşınmaz yüzölçümü 310 m2, arsa payı 44/310 dür.

Adresi : Zafer Mah. Deniz Sok. No.2Kat.1 D.2 Gürsu/Bursa Gürsu / BURSA

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 112,20 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmaz 1/1000 Ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 3 Kat yapılaşma şartları ile yer almaktadır.

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın takyidatında "AT Diğer (Konusu: Bu parsel Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. )" beyanı ve haciz şerhleri mevcuttur.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:08

25/12/2025

