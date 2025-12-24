T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/207 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/207 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Altınova Mah., 3198 Ada, 81 Parselde A Blok 12.kat 45 Bağımsız Bölüm no ile 3494/1050414 arsa paylı olarak, Ofis bağımsız Bölüm Niteliği ile “1 Adet 32 Katlı Betonarme Ofis ve İşyeri Ana Taşınmaz niteliği ile 9.790,78 m2 Ana Taşınmaz yüzölçümü ile Tam hissede YU*** kızı borçlu ÇA*** GÜ*** DE*** adına Kat Mülkiyetli olarak kayıtlıdır.

Taşınmazın adresi: Altınova Mah. İstanbul Cad. No.410 Sky Tower İş Merkezi A BlokKat.12 No.45 Osmangazi/Bursa

Beyan KM ne çevrilmiştir 20/01/2023 tarih 4856 yevmiye- Yönetim Planı 07/08/2018 25/01/2019 tarih 3576 yevmiye, ayrıca taşınmazın Mudesat-Teferruat- Eklenti hanesinde; "Eklenti: Depo, A45 Nolu Depo" açıklaması mevcuttur.

Yapı Ruhsatı: Taşınmazın 25.04.2017 tarih ve 693 sayılı ilk yapı ruhsatı ve 25.06.2021 tarih ve 462 nolu tadilat ruhsatı mevcuttur. Yapı Kullanma İzin Belgesi : Taşınmazın 07.11.2022 tarih ve 461 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi mevcuttur. Arsa Rayiç Bedeli: Parselin cepheli olduğu Altınova Mah., İstanbul Caddesinin 2025 yılı arsa m² birim bedelinin 5.089,87 TL/m2 dir. -Konumu: Taşınmaz Ankara yoluna 400,00 m, Müftülük Trambay İstasyonuna 200,00 m, Ösdilek AVM'ye 100 m, Otogara 4.400 m, Osmangazi Kaymakamlığına 4.200 m ve belediyesine 3.400 m Bursa Şehir Merkezine 4,9 km mesafededir. Mahalli Durumu: Satışa konu taşınmaz 4 Bloktan oluşan ayrık nizam inşa edilmiş çevre düzenlemesi ve peyzajı tamamlanmıştır. Taşınmazın açık ve kapalı otoparkı, Çarşı-Alışveriş Merkezi ve sosyal donatı alanları mevcuttur. Özel güvenlik ve resepsiyon hizmetleri sunulmaktadır. Taşınmazın yer aldığı A Blok bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup toplam 32 kattan oluşmaktadır. Binanın giriş katlarında ticari dükkanlar ile diğer katlarında büro amaçlı kullanılan iş yerleri mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri silikon cam giydirme cepheli, dekoratif panel ve granit kaplı, merdiven sahanlıkları granit kaplı olup ana giriş kapısı alüminyum doğramalı-camlı ve otomatik kapılıdır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda ofis amaçlı kullanıldığı gözlemlenmiştir. Ofisin mimari projesine göre ofis alanı, mutfak, wc ve balkondan müteşekkildir. Fiili durumda, ofis iki göz büroda ile, arşiv odası, mutfak, tuvalet ve balkondan müteşekkildir. Ofisin girişi çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve dekoratif boyalı olup zemini granit kaplıdır. Ofis kısmı alüminyum bölme duvar ile bölünmüş olup tavanında dekoratif ahşap desenlerin yer aldığı gözlemlenmiştir. Oda kapıları ahşap desenli panel olan taşınmazın cephesi alüminyum giydirmedir. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah mermerdir. Islak hacimlerin (wc) zemini ve duvarları seramik kaplı olup asma klozet ve dolap mevcuttur. Taşınmazın ısıtma-soğutması vrf klima istemi ile sağlanmakta olup duman dedektörü ve yangın söndürme sistemi bulunmaktadır. Tapu kaydına göre eklenti kısmı da bulunan taşınmazın mimari projesindeki ofis mahal alanları toplamına göre kullanım alanı 69,29 m²'dir.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır Kıymeti: 7.080.000,00 TLKDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine 1. Derece, Alacaklı lehine 2. Derece ipotek, icrai hacizler ve kamu haczi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 12:00

15/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02367192