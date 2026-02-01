T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ

İ L A N



ESAS SAYISI : 2023/1899 Esas

DAVALI ALİ ESKİYOLCU - KAYNARCA MAHALLESİ DOSTELİ SK. KAPI N: 12/4

Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "Tapu İptali ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) davasında verilen 05/11/2022 tarih ve 2021/50 esas 2022/529 karar sayılı kararının Davacılar Alaattin CANDAN, Hüseyin CANDAN, Hatice CANDAN vekili tarafından istinaf edildiği,

İstinaf incelemesi neticesinde Dairemizin 23/10/2025 tarih ve 2023/1899 esas 2025/1458 karar sayılı ilamı ile İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ,

İstinaf kararının davacılar Hatice CANDAN, Hüseyin CANDAN ve Alaattin CANDAN vekili tarafından temyiz edildiği,

Dairemiz kararının ve davacılar vekilinin temyiz dilekçesinin davalı Ali ESKİYOLCU'nun (Kaynarca Mahallesi Dosteli Sk. Kapı N: 12/4) gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış, adresi meçhul kaldığından, adı geçen davalı hakkında iş bu ilamın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Dairemiz kararına karşı temyiz yoluna başvurulabileceği, davacılar vekilinin temyiz başvuru dilekçesine karşı cevap verebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 14/01/2026

