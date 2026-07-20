T.C. BURSA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. BURSA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/637 Esas
DAVALILAR : YUNUS EMRE MERT -17158750374
BİLİRKİŞİ RAPORU: Ziraat Mühendisi ile Harita Mühendisi bilirkişiler tarafından mahkememize sunulan 18.05.2026 tarihli bilirkişi raporunda; Dava konusu Bursa ili, Yenişehir ilçesi, Eğerce köyü (Mahallesi), 117 ada, 55 nolu parsel sayılı Taşınmazın (26.08.2024) satış tarihindeki değeri = 2.846,26 m2 x 202,00 TL/m2=574.944,52 TL, (16.12.2024) dava tarihindeki değeri = 2.486,26 m2 x 210,00 TL/m2 = 597.714,60 TL olduğu görüş ve kanaatine varıldığı hususu, 10.06.1989 doğumlu İsmail ve Gökşen oğlu, 17******374 TC kimlik numaralı, davalı Yunus Emre MERT'e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
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Basın No: ILN02513216