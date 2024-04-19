T.C. BURSA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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İ L A N

ESAS NO : 2022/873 Esas

DAVALI : MÜRSEL ÖZSÖZ

Davacı SERCAN ÖZSÖZ ile Davalı MÜRSEL ÖZSÖZ arasında Mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılaması sırasında, davalının adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilmediği ve meçhule kaldığından duruşma gün ve saatinin davalıya ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Davacı Sercan Özsöz vekili tarafından 09/11/2022 tarihli dava dilekçesinde; '' ... Tarafların 29/09/2013 tarihinde evlendiklerini, bu evlilikten bir müşterek çocuklarının bulunduğunu, müvekkilinin işçi olarak çalıştığını, davalının kokoreç ustası olduğu ve kurye olarak çalıştığını, davalının evlilik birliğinin başlangıcından bu yana eş olmanın gereklerini kavrayamadığını, eşini ile birlikte yaşam olgusunu benimseyemediğini, evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğini bu nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin davacı anneye verilmesine, müşterek çocuk lehine 3.000,00 TL tedbir ve iştirak nafakasına hükmedilmesine, nafakanın her yıl TEFE + TÜFE + Enflasyon ortalaması oranında arttırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini ... '' talep ettikleri anlaşılmakla; Orhan ve Mürvet oğlu,22/01/1981 Bursa doğumlu, 18328701448 T.C. kimlik nolu davalı MÜRSEL ÖZSÖZ'ün 30/05/2024 günü saat: 09:00'da Bursa 9. Aile Mahkemesi duruşma salonunda (C blok kat:1)hazır bulunması aksi halde "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. (İlanen tebliğ son ilan tarihiden 7 gün sonra yapılmış sayılır.) HMK139.Mad. 14/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02018748