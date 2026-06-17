T.C. BURSA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/77 Esas

DAVACI : MOHAMAD YASER DARKAZANLI



DAVALILAR : 1- İLHAM SARRAÇ (Mehmet Sami oğlu),

2- SAMİ BEREKET (Mehmet Sami oğlu),

3- SEHER BEREKET (Mehmet Sami oğlu),



Davacı Mohamad Yaser Darkazanlı tarafından, annesi olduğunu iddia ettiği Leman Bereket'in evlilik kaydının ve ölüm kaydının nüfus kayıtlarına işlenerek, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi talebi ile dava açılmıştır.

Mahkememizin 28.04.2026 tarih ve 2023/77 esas, 2026/268 karar sayılı kararıyla; Davanın KABULÜ İLE:Kilis ili, Kilis Merkez ilçesi, Nurettin Mahallesi nüfusa kayıtlı, Abdurrahman ve Zekiye kızı, Kilis 03/01/1928 doğumlu, Leman BEREKET'in "Bekar" olan Medeni Halinin "Dul" olarak DÜZELTİLMESİNE, Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu Abdurrahman ve Zekiye Ali kızı, Halep 03/01/1928 doğumlu, xxx yabancı kimlik numaralı Lemen BEREKET'in aynı kişi olduklarının TESPİTİNE, 23/05/2006 tarihinde Suriye'de öldüğünün TESPİTİNE, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu Fouad ve Leman oğlu, Halep 01/08/1968 doğumlu, Mohamad Yaser DARKAZANLI'nın annesinin Kilis ili, Kilis Merkez ilçesi, Nurettin Mahallesi nüfusa kayıtlı Abdurrahman ve Zekiye kızı, Kilis 03/01/1928 doğumlu, Leman BEREKET olduğunun TESPİTİNE karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK'nın 345. Maddesi gereğince gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinde itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya başka yer adliyesi kanalı ile gönderilecek bir dilekçeyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olarak karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02489600