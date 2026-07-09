T.C. BURSA 7. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2026/162 Esas

DAVALI : RAMİL KOÇOĞLU- 77578002668 Piremir Mah. Osmangazi/ BURSA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların Rusya Federasyonu, Rostov İli, Tselina İlçesi 2 No'lu Sulh Hukuk Mahkemesi, 04.09.2023 tarihli 2-1254/23 dava numaralı kararı ile boşandıklarını, kararın 06.10.2023 tarihinde kesinleştiğini, bu davada müvekkilinin yabancı ülkede aldığı boşanma kararının Türkiye'de de hukuki geçerlilik kazanması ve nüfus kayıtlarına tescil edilmesi için tanıma davası açma zarureti hasıl olduğunu, davanın kabulüne karar verilerek tanınmasını, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dosyada belirtilen Türkiye'de bulunan adresinize dava dilekçesini içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta kesin süre içerisinde HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi mahkememize bildirmeniz hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02505825