T.C. BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-01-26 00:00:00 -
T.C. BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/265 Esas
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaip adayı Ali Osman Güler'in (T.C.no 29017332096) Alzhiemer hastası olduğu, 2007 yılında İvazpaşa Mahallesindeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolduğu, bu nedenle Ali Osman Güler hakkında TMK'.nın 33/2. maddesi uyarınca Gaipliğine karar verileceğinden gaip olduğu iddia olunan kişi ile ilgili olarak bilgisi olanları ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde mahkememizin 2023/265 Esas sayılı dosyasına müracaat ederek bilgi vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
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Basın No: ILN01973052