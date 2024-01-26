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Resmi İlanlar T.C. BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-01-26 00:00:00 -

T.C. BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/265 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaip adayı Ali Osman Güler'in (T.C.no 29017332096) Alzhiemer hastası olduğu, 2007 yılında İvazpaşa Mahallesindeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolduğu, bu nedenle Ali Osman Güler hakkında TMK'.nın 33/2. maddesi uyarınca Gaipliğine karar verileceğinden gaip olduğu iddia olunan kişi ile ilgili olarak bilgisi olanları ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde mahkememizin 2023/265 Esas sayılı dosyasına müracaat ederek bilgi vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01973052