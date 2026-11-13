T.C. BURSA 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2026/162 Esas

19.10.2026



İLAN

Davacı , EMRAH IŞIK ile Davalı , IMAN GLOOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; IMAN GLOOVA'nın tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

(HMK 136MD. ) duruşma günü olan 03/12/2026 tarih ve saat 11:20'de Bursa 6. Aile Mahkemesi duruşma salonununda hazır olmanız, duruşmaya gelmediğiniz gelip de davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için hazırlığınızı yapmanız duruşmaya gelmediğinizde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede dilekçelerinizde gösterdiğiniz ama sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız başka yerden getirilecek belgelere için açıklama yapmanız aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ile davalı IMAN GLOOVA iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebligat yapılmış sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

İLGİLİ KİŞİ : IMAN GLOOVA - Eğitim Mah. Teyyareci Mehmet Ali Cad. No:257/6 Yıldırım/ BURSA

ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, TAULAN ve oğlu/kızı, dogumlu,

#ilangovtr

Basın No: ILN02593008