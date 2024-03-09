T.C. BURSA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/453 Esas

İ L A N

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/04/2022 tarih ve 2021/453 Esas, 2022/134 Karar sayılı kararı ile Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine ( 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 920,00 TL. Adli Para Cezası) ilişkin olarak verilen karar kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle Yusuf ve Şerife oğlu 19.09.1995 doğumlu Kastamonu , Bozkurt, Keşlik nüfusuna kayıtlı (TC kimlik no: 23*******44) Sanık Ahmet ÇAKICI'YA tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığa kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01998565