Resmi İlanlar T.C. BURSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BURSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/127 Esas
10/11/2025

Konu : Gaiplik İlanı

İ L A N

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI vekili tarafından mahkememize açılanGaipliğe Karar Verilmesi davasının 06/11/2025 tarihli duruşma ara kararı gereğince;

Dava konusu olan Bursa ili Osmangazi ilçesi Yunuseli mahallesinde bulunan 5225 ada 2 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Asım Mirasçıları ve Asım kızı Ayşe'nin TMK'nin 33/2 maddesi uyarınca hakkında gaiplik kararı verilmesi talep edildiğinden, adı geçenlerle ilgili bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bursa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/127 Esas sayılı dava dosyasına delil olması amacıyla mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri hususu ilan olunur. 10/11/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02332157