T.C. BURSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/646 Esas
09.05.2025
Konu : Gaiplik İlanı
Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI vekili tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının 08/05/2025 tarihli duruşma ara kararı gereğince;
Dava konusu olan Bursa İli Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesinde bulunan 8881 ada 1 parsel sayılı taşınmazın hissedarları olan olan Fatma Mirasçıları ve Ferdane'nin TMK:nun 33/2 maddesi uyarınca hakkında gaiplik kararı verilmesi talep edildiğinden, adı geçenlerle ilgili bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bursa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/646 Esas sayılı dava dosyasına delil olması amacıyla mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.05.2025
