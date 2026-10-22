T.C. BURSA 5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/265 Esas

16.10.2026

Konu : İlan Metni



İLAN METNİ

Davacı MİNE YİRİK ile Davalı MESUT ÇAVDAR arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davası nedeniyle; Hasan ve Fatma oğlu, 11/05/1976 Bursa doğumlu, MESUT ÇAVDAR'ın adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı dava dilekçesinde özetle; Bursa 7. Aile Mahkemesinin 09/06/2015 tarih, 2014/432 Esas, 2015/610 Karar sayılı ilamı ile boşandıklarını, boşanma kararı ile müşterek çocukların velayetinin kendisine verildiğini, müşterek çocuklara 350'şer TL iştirak nafakasına hükmedildiğini, Bursa 4. Aile Mahkemesinin 2018/197 Esas, 2018/1222 Karar sayılı kararı ile müşterek çocuklar için 450'şer TL nafakaya hükmedildiğini, ancak günümüz ekonomik koşulları nedeniyle nafakanın yetersiz kaldığını, bu nedenlerle müşterek çocuklar için 450'şer TL olan iştirak nafakasının dava tarihinden başlamak üzere ayrı ayrı 39.550 TL artırımı ile aylık 40.000'er TL olmak üzere toplam 80.000 TL'ye yükseltilmesine ve her yıl TÜİK tarafından açıklanan ÜFE oranında artırımına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK 127 md. uyarınca usulüne uygun cevap dilekçenizi, posta gideri, tanık dahil tüm delilleri iş bu davetiyenin tebliğ ( yayım ) tarihinden itibaren 2 haftalık kesin sürede mahkememize bildirmeniz gerektiği,

Duruşma günü olan 12/01/2027 günü saat 09:15'te Bursa 5. Aile Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde işlemlere yokluğunuzda devam edileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere DAVA DİLEKÇESİ ve DURUŞMA GÜNÜ İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. (İlanen tebliğ son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.)

#ilangovtr

Basın No: ILN02575490