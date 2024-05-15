T.C. BURSA 5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/405 Esas

19/02/2024

İLAN METNİ

Davacı , AŞKIN AĞCA ileDavalı , TATİANA ŞLAPACOVA AĞCA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

İURİİ ve NATALİA kızı, 14/02/1984 doğumlu, TATİANA ŞLAPACOVA AĞCA'nın adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı dava dilekçesinde özetle; davalı ile 7 yıldır evli olduklarını, müşterek çocuklarının bulunmadığını, aralarında geçimsizlik olduğunu, davalının kadınlık vazifelerini yerine getirmediğini, kendisine hakaret ettiğini belirterek davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK 127 md. uyarınca usulüne uygun cevap dilekçenizi, posta gideri, tanık dahil tüm delilleri iş bu davetiyenin tebliğ ( yayım ) tarihinden itibaren 2 haftalık kesin sürede mahkememize bildirmeniz gerektiği,

Duruşma günü olan 30/05/2024 günü saat 09:55'de Bursa 5. Aile Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde işlemlere yokluğunuzda devam edileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere DAVA DİLEKÇESİ ve DURUŞMA GÜNÜ İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.(İlanen tebliğ son ilam tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.)

#ilangovtr

Basın No: ILN02031380