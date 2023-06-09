T.C. BURSA 5. AİLE MAHKEMESİ

2022/826 Esas



İLAN METNİ

Davacı, BATOUL JABBAN ile Davalı, ALAA ALDDIN DAWALIBI arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Katılım Nafakası) davası nedeniyle;



Suriye Uyruklı 99.......0 Yabancı Kimlik numaralı, Alaa Alddin DAWALİBİ 'nin adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup;



Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların davalının müvekkiline karşı şiddet eylemlerinden dolayı ayrı yaşadıklarını, tarafların evliliklerinden Muhammed ve Dana isminde iki çocuklarının olduğunu, müvekkilinin ekonomik durumunun iyi olmadığını belirterek müvekkili lehine aylık 5000 TL, müşterek çocuklar lehine 2500 er -TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.



Davalı Alaa Alddin DAWALİBİ'nin HMK 127 md. Uyarınca usulüne uygun cevap dilekçesi, posta gideri, tanık dahil tüm delilleri iş bu davetiyenin tebliğ ( yayım ) tarihinden itibaren 2 haftalık kesin sürede mahkememize bildirilmesi ile,



Davalı Alaa Alddin DAWALİBİ'nin ; duruşma günü olan 05/07/2023 günü saat 09:30'da Bursa 5. Aile Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde işlemlere yokluğunuzda devam edileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere DAVA DİLEKÇESİ ve DURUŞMA GÜNÜ İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.(İlanen tebliğ son ilam tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.)

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Basın No: ILN01842495