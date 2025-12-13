T.C. BURSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/332 Esas



İ L A N

MALİYE HAZİNESİ ile BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında Hazine vekili Bursa İli Yıldırım İlçesi Selimzade Mahallesi 4129 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Şakir oğlu Kahraman adına hissenin kayıtlı olduğunu, bu kişinin sağ olup olmadığının ve yaşayıp yaşamadığının bilinmediğini, mütegaip olduğunu belirterek belirtilen kişi adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla yukarıda ismi geçen ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişinin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11.09.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02359621