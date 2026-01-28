T.C. BURSA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/373 Esas

KARAR NO : 2025/698

Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/11/2025 tarihli ilamı ile TCK'nun 155/1 maddesi gereğince, 8 Ay 10 Gün Hapis ve 5000 TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK'nun 51 maddesi gereğince sanığa verilen hapis cezasının ( iki kez) Ertelenmesine, sanığın cezasının ertelenmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nun 51/3 maddesi uyarınca taktiren (iki kez) 1 Yıl denetim süresine tabi tutulmalarına, bu süreyi kasıtlı bir suç işlemeden ve iyi halli olarak geçirdiği taktirde cezalarının infaz edilmiş sayılacağına aksi halde cezasını kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceğinin iş bu tebliğ ile ihtarına karar verilen,

Sait ve Rana oğlu, 26/05/1992 doğumlu, Orhan ABDUL tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile, başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yada yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak veya bulunduğu Ceza Evi Müdürlüğüne müracaat sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yolunun açık olduğu, belirtilen süre içerisinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği,

İlanen tebliğ olunur. 22.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02388639