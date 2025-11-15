T.C. BURSA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1400 Esas

12.11.2025

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davası nedeniyle;

Mahkememizin 10/06/2025 Tarihli ve 2024/1400 Esas - 2025/939 Karar sayılı ilamı ile Bursa Satış Memurluğu'nun 2022/326 Ort. Gid. Satış Sayılı dosyasından verilen 12/09/2024 tarihli kararın iptaline yönelik mahkememiz dosyasından "Şikayetin Kabulüne, Bursa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2022/326 Ort. Gid. Satış sayılı dosyasından verilen 12/09/2024 tarihli kararın iptali ile davacı tarafından yatırılan 675.550,00 TL teminatın davacıya iadesine, Satış işlemlerinin devamı için dosyanın Bursa Satış Memurluğuna gönderilmesine, Harçlar Kanunu uyarınca harç alınması gerekli 615,40 TL karar ve ilam harcına, peşin olarak alınan 427,60 TL'nin mahsubu ile eksik 187,80 TL'nin davacıdan tahsiline, hazineye gelir kaydına, Talebin mahiyeti gereği davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, Taraflar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine, dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye verilecek istinaf dilekçesi ya da tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi." kararı verildiğinden, yukarıda metni yazılan işbu kararın Ali ve Fatma'dan olma, 20/01/1959 İstanbul doğumlu İskender YILMAZ ile Mahmut ve Nurhayat'dan olma, 15/04/1979 Üsküdar doğumlu Teoman ÖZTAŞ'a ilan yolu ile tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02335457