T.C. BURSA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/265 Esas



İ L A N

Bursa 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 08.11.2022 gün ve 2022/265 esas, 2022/821 sayılı kararı ile Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 10 ay hapis cezasına ilişkin verilen karar Yakup Çetin ve Elif oğlu 2000 doğumlu Gümüşhane, Merkez, Eskibağlar nüfusuna kayıtlı (TC Kimlik No:10*******04) sanık RAMAZAN UTUŞ'a tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.



7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.



Sanığa kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01917322