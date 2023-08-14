T.C. BURSA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2018/305 Esas

KARAR NO : 2018/700

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü Adına Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü tarafından davalılar Ali ALTAY, Hüseyin DURMUŞ, Mehmet DURMUŞ, Ümmügül DURMUŞ, Sebahat ÖZKAN aleyhine Mahkememizde açılan Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



Mahkememizin 06/12/2018 tarih ve 2018/305 Esas, 2018/700 Karar sayılı ilamında;



"Davanın kabulü ile



1-Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Yolçatı Mahallesi, 1370 parsel sayılı taşımazdaki davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile TMK 999.maddesi uyarınca yol olarak terkinine,



2-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,



3-Davacı kurum tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,



4-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının HMK'nın 333.maddesi uyarınca iadesine,



Dair, tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki (2) haftalık süre içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı." karar verilmiştir.



Mahkememizce verilen karar Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü Adına Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü Vekili Av.Gökhan TUFAN tarafından 01/06/2022 tarihinde istinaf edilmiştir.



Mahkememizce bilinen adresinize gerekçeli karar evrakı ile istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış ancak gönderilen tebligat evrakı muhatabı tarafından teslim alınmadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup, gerekçeli karar evrakı ile istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verildiğinden; Mahkememiz dosyasına ait gerekçeli karar evrakı ile davacı vekilinin istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/03/2023

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Basın No: ILN01876454