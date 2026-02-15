T.C. BURSA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/158 Esas

DAVALI : BURSA TÜRK TELEKOM BAYİLERİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ DERNEĞİ

Mahkememizde görülmekte olan Dernek (Derneğin Feshi (İlgililer Tarafından Açılan)) davasında verilen ara karar gereğince;

Mahkememizce dava dilekçesi ve duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamadığından ve adresiniz bulunmadığından;

Murisler 17998692674 T.C. Kimlik numaralı Nuriye İLHAN ve 11113922448 T.C. Kimlik numaralı Behiye SELEN'in gerçek mirasçılarının tespiti ile mirasçılık belgesi düzenlenmesi konusuna ilişkin dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 25/02/2026 günü saat 09:45'de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde, gerektiğinde yokluğunuzda hüküm verilebileceği, tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz (6100 s. HMK'nun 322, 147 maddeleri) hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

