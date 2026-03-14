Resmi İlanlar T.C. BURSA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BURSA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BURSA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

İ   L   A   N
ESAS NO: 2025/539
 
KARAR:NO : 2026/64 

Mahkememizin  2025/539 Esas,2026/64 Karar  sayılı  kararıyla Sanık   Cevat ve Zeynepten olma,

05/04/1996 doğumlu  25279450936 kimlik numaralı ŞEVKET GÜNDOĞDU   hakkında verilen kararda; BİNA İÇİNDE  MUHAFAZA ALTINA ALINMIŞ  OLAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK suçundan verilen 2YIL1AY HAPİS CEZASI'a ilişkin gerekçeli kararımız sanığa tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın yerel bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basım İlan Kurumu İlan Portalından ve  Türkiye genelinde tirajı 50.000 in üzerinde olan  gazetelerden birinde tebliğine,

4- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ilişkin bilgiler İLAN OLUNUR. 09/03/2026
 
Basın No: ILN02423125