T.C. BURSA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO: 2025/539
KARAR:NO : 2026/64
Mahkememizin 2025/539 Esas,2026/64 Karar sayılı kararıyla Sanık Cevat ve Zeynepten olma,
05/04/1996 doğumlu 25279450936 kimlik numaralı ŞEVKET GÜNDOĞDU hakkında verilen kararda; BİNA İÇİNDE MUHAFAZA ALTINA ALINMIŞ OLAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK suçundan verilen 2YIL1AY HAPİS CEZASI'a ilişkin gerekçeli kararımız sanığa tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın yerel bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basım İlan Kurumu İlan Portalından ve Türkiye genelinde tirajı 50.000 in üzerinde olan gazetelerden birinde tebliğine,
4- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ilişkin bilgiler İLAN OLUNUR. 09/03/2026
Basın No: ILN02423125