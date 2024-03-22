T.C. BURSA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2022/1004

KARAR NO : 2023/902

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı maddi satın almak,Kabul Etmek,Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numurası yazılı 10/10/2023 tarihli 5237 Sayılı TCK nun 191/1 gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ve MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK(TCK 58/6) SÜRESİZ,İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), cezası verilmiş buna ilişkin gerekçeli karar Sanık 14579758422 TC nolu Muş Merkez Bozbulut Köyü nüfusuna kayıtlı ,Abdulhamit ve Yıldızdan olma 18/07/1985 doğumlu VEYSEL KAYA'ya tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın yerel bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basım İlan Kurumu İlan Portalın'dan ve Türkiye genelinde tirajı 50.000 in üzerinde olan gazetelerden birinde tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu olduğuna karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19/03/2024

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Basın No: ILN02006658