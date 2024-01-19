T.C. BURSA 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2016/790 Esas

11/01/2024

Davacı Juma Abdulla JJ Al-Kubaısı ile Davalılar Yeşil Vadi Gayrimenkul Dizayn İnşaat San. Tic. A.Ş., Ali Saeed Sulıman Obaıd Alsalami, Green Valley Real Estate Turkey İnşaat A.Ş. arasında mahkememizde görülen alacak davası nedeniyle; Davalı Ali Saeed Sulıman Obaıd Alsalami hakkında 10/01/2024 tarihli duruşma ara kararı gereğince ilanen tebligat çıkarılmasına karar verilmiştir. Davacı vekili mahkememize verdiği dilekçesi ile, davacı ile davalılar arasında Bursa İli Mudanya İlçesi Halitpaşa Mah. Yeniköy Boğazı Mevkii 1609 Ada 1 Parsel nolu gayrimenkul için düzenlenen 15/01/2015 tarihli Alım ve Satım Sözleşmesi uyarınca ödenen toplam 97.000 USD bedelin ödenmesini talep ettiği,

HMK 137. maddesi uyarınca ön inceleme duruşmasının 17/05/2024 günü saat 10:15'te yapılacağı, HMK 122,126,129 md. uyarınca usulüne uygun cevap dilekçesi, posta gideri, tanık dahil tüm delilleri iş bu davetiyenin tebliğ ( yayım ) tarihinden itibaren 2 haftalık kesin sürede mahkememize bildirilmesi,

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği;buna ek olarak ön inceleme duruşmasının bitirilmesi sonrasında HMK 320.maddesi gereği tahkikat aşamasına geçileceği, tahkikat bitiminde yargılamaya devam edilerek HMK 186. maddesi uyarınca yokluğunuzda karar verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN01969703