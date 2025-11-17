T.C. BURSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/2400 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında, yapılan tüm araştırmalara rağmen dahili davalı Nejla TANOĞLU'nun tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma 20.01.2026 günü saat 10:25'de yapılacaktır.

Dava konusu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7496 Ada 1 Parsel, 7484 Ada 5 Parsel, 7504 Ada 1 Parsel ve 7485 Ada 1 parselde kayıtlı taşınmazların ortaklığın satış sureti ile giderilmesine ilişkin davada taşınmaz maliklerinden İsmet kızı 1972 doğumlu Nejla TANOĞLU'nun, HMK 129. maddesine uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği, HMK 114 maddesi uyarınca ilk itirazlarını yapılabileceği, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, belirli gün ve saatte bizzat duruşmada hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmediği takdirde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02335782