T.C. BURSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

2022/2621 Esas



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Davacı Birgül GÜNGÖR ile Davalı Nuriye MEHMETALİ arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında; Yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Nuriye MEHMETALİ'nin tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma 21/03/2024 günü saat 10:15'de yapılacaktır.



Mahkememiz dosyasında verilen 19/10/2023 tarihli ara karar gereğince;Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Doğanevler Mahallesi, 10329 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine ilişkin davada taşınmaz maliklerinden Yunan asıllı Hasan kızı Nuriye MEHMETALİ'nin belirli gün ve saatte bizzat duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmesi, aksi halde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu, duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN01919368