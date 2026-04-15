T.C. BURSA 2. GENEL İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/69093 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/69093 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Yıldırım İlçe, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, H 22d. 02c. 3b. pafta, 3128 ada, 2 parselde kayıtlı, 886,63 m2. yüzölçümlü taşınmaz, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı?nda, blok nizam, TAKS(Taban Alanı Katsayısı): 1.00, KAKS(Kat Alanı Katsayısı): 2.60, Hmax.(Yükseklik): 17,50 m.(5 kat) ve zemin yüksekliği: 5,50 m. olan ticaret bölgesi inşaat alanı kullanımında kalmaktadır. Bursa İli, Yıldırım İlçesi sınırları dahilinde bulunan Kazımkarabekir Mahallesi, Yaylalı Sokak, no: 6 adresindeki Yüksekoba Terrace-3 Apartmanı?nın, 4. ve çatı katındaki 15 kapı nolu dubleks dairedir. Borçluya ait taşınmazın da içerisinde bulunduğu bina, bodrum+zemin+3 normal+dubleks katlı olmak üzere toplam 7 katlı ve B.A. Karkas niteliğinde yapılmış olup, asansörlü ve bodrum katı otoparklıdır. Zemin katında sığınak, depo ve işyerleri, normal ve dubleks katlarının beherinde ise 4? er adet mesken nitelikli dairesi bulunan binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalı, eğik çelik çatılı ve üzeri membran ile örtülüdür. Dairenin gerek yerinde ve gerekse mimari projeleri üzerinde yapılan inceleme ve ölçümlerine göre, giriş (5.) katının bürüt alanı 115,00 m2. ve üst (çatı) katının 112,00 m2. olup, toplam bürüt alanı 227,00 m2. ve toplam net kullanım alanı ise 205,00 m2. Dir.

Adresi : Kazımkarabekir Mah. Yaylalı Sokak Yüksekoba Terrace Apt. No : 6 Kat 4 Çat Katı Bbno 15Yıldırım / BURSA

Yüzölçümü : 205 m2

İmar Durumu :DETAYLI BİLGİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA MEVCUTTUR

Kıymeti : 4.994.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: DETAYLI BİLGİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:28

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:28

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:28

07/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

