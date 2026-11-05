T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
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T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/634 Esas
Davacı İLHAN PARSEKER (T.C.30850279318) tarafından davalı ERGİN KOPAL (T.C. No: 31132288042) ve ATEK ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (V.N. 0990542779) aleyhine açılan İflas (Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipten Doğan İflas (İİK 173)) davası nedeniyle;
Her ne kadar mahkememiz 23/09/2026 tarihli ilanında duruşma günü 16/12/2026 günü saat 14:00 tarihine verilmiş ise de; davacı tarafın duruşma gününün öne alımına ilişkin talebinin dosyanın mahiyeti gereği duruşmanın 11/11/2026 günü saat 11:45'e bırakılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 02/11/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02585493