T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/1668 Esas

Mahkememizin 2025/1668 esas sayılı dosyasından; davacı Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin davalı Mustafa Muttahhar Sever'e yönelik açmış olduğu İtirazın İptali (Acentelik Sözleşmesinden kaynaklanan) dava dilekçesinde özetle; Alacaklı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi tarafından borçlular hakkında genel kredi sözleşmesine dayanılarak Bursa Banka Alacakları İcra Müdürlüğü'nün 2024/64000 esas sayılı dosyasında icra takibi başlatıldığı, davacı Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin28/05/2025 tarihinde alacağı temlik aldığı, borçlular vekili tarafından 24/12/2024 tarihli itiraz dilekçesi ile borca ve ferilerine itiraz edilmesi üzerine icra takibinin durdurulmasına karar verildiği belirtilerek davalı borçluların Bursa Banka Alacakları İcra Müdürlüğü'nün 2024/64000 esas sayılı dosyasında yaptığı borca ve ferileri ile takibe ilişkin itirazının iptaline ve takibin devamına, davalının itirazları haksız ve kötü niyetli olduğundan takip miktarının %20'sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ederek davacı olduğu, mahkememizce davalının tespit edilemediğinden;

ALİ FUAT ve HATİCE SUZAN oğlu 06/07/1972 doğumlu, davalı Mustafa Muttahhar SEVER'e dava dilekçesinin 6100 sayılı HMK'nın 102/1 maddesine göre iki hafta içinde aynı Kanunun 129. madde hususları ve HMK 114 madde uyarınca ilk itirazları içerir şekilde cevap dilekçesi ile ekinde davacı sayısı kadar örnek ekleyip delillerini bildirip eklemek suretiyle HMK 129. maddeye uygun olarak davaya cevap verebileceği, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02544834