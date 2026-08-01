T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2026/168 Esas

DAVACI : EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI : SABRİ TÜMERDEM Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Kemalsunal Caddesi Dalgıçkuşu Sokak Defne B01 Blok 7 Daire 14 Başakşehir Osmangazi/ BURSA

Davacı EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan Ticari Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 16/11/2026 günü saat: 09:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02521641