T.C. BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı : 2024/609 Esas

Davacı ASVAN KHARBİN tarafından Davalı HASAN LAYLA aleyhine mahkememize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)), Boşanma (Zina Nedeniyle) davasının yapılan yargılaması sonucunda;

Velayet yönünden davanın açılmasında davacının hukuki yararı bulunmadığı gerekçesiyle HMK 115/2. maddesi uyarınca dava şartı yokluğundan davanın USULDEN REDDİNE, Karar ve ilam harcı olan 304,40 TL ile davacının adli yardımdan yararlanması nedeniyle başlangıçta alınmamış olan 427,60 TL başvurma harcı,427,60 TL peşin harç toplamından oluşan 1.159,60TL harcın davacıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, Davacının adli yardımdan yararlanması nedeniyle suçüstü ödeneğinden karşılanan 2.555,00 TL tebligat gideri, 24.972,00 TL ilanen tebligat gideri,11.000,00TL tercüman bilirkişi ücreti gideri toplamından oluşan 38.527,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, Dair; tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacının yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda verilen kararın davalı Hasan Layla'ya ilanen tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02413252



